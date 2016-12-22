Греф не видит перспектив ухода Сбербанка с украинского рынка

Глава крупнейшего госбанка РФ Сбербанка Герман Греф сказал, что не видит для банка перспектив выхода с украинского рынка, и продажа украинской "дочки" пока не планируется.

"Мы продолжаем работу в Украине. Наши активы сжимаются пока. Мы не видим какой-то перспективы очень быстрого выхода с рынка и продолжаем работать", - сказал он в интервью телеканалу Россия 24.

По словам Грефа, банк готовится к нестабильной ситуации в банковском секторе Украины в связи с объявленной на днях национализацией крупнейшего украинского банка ПриватБанка.

"То, что произошло с ПриватБанком, подстегнуло волнение среди населения, поэтому, конечно, думаю, какой-то период времени мы будем видеть нестабильную ситуацию и с частными клиентами, с юридическими лицами", - сказал Греф

"Но я думаю, что ни для кого из специалистов было не секрет, что ПриватБанк должен был быть национализирован".

Нацбанк Украины ранее говорил, что банковская система стабильна и работает в обычном режиме.