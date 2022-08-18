В Китае остановили заводы, поставляющие запчасти для Tesla и Toyota

Крупнейший в мире производитель аккумуляторов для электромобилей, китайский CATL, а также Intel оказались среди крупнейших компаний, которые остановили свои заводы на шесть дней в Китае из-за дефицита электроэнергии, связанного с жарой. Об этом пишет The Verge.

Речь идет о заводах, принадлежащих таким компаниям, как CATL, поставляющая аккумуляторы для Tesla, Foxconn Technology, которая является поставщиком Apple, Toyota, Texas Instruments, Volkswagen, Onsemi и другим.

Перед этим Китай приказал всем заводам в провинции Сиучань приостановить работу до 20 августа, чтобы снизить нагрузку на энергосеть после сильнейшей жары в Китае за 60 лет, которая привела к увеличению использования кондиционеров.

По данным CNN, в нескольких городах температура подскочила до 104 градусов по Фаренгейту (40 градусов по Цельсию).

Китайские власти говорят, что пытаются сохранить электроэнергию для жителей региона.