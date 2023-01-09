Китай провел вторые за месяц боевые учения вокруг Тайваня

Китайские военные провели вторые за месяц боевые учения вокруг Тайваня, во время которых отрабатывались удары с суши и моря.

Как сообщает Reuters, командование армии Китая заявило в воскресенье поздно вечером, что его силы организовали "совместное патрулирование боевой готовности и реальные боевые учения" в морском и воздушном пространстве вокруг Тайваня, сосредоточившись на наземных ударах и морских атаках.

Китай утверждает, что целью учений была проверка общих боевых возможностей и "решительное противодействие провокационным действиям внешних и сепаратистских сил, выступающих за независимость Тайваня".

В свою очередь Офис президента Тайваня заявил, что Китай выдвигает «безосновательные обвинения» и решительно осудил учения, отметив, что мир и стабильность в Тайваньском проливе и регионе являются общей ответственностью.

Позиция Тайваня очень четкая: он не будет ни эскалировать конфликты, ни провоцировать споры, а будет твердо защищать свой суверенитет и безопасность, говорится в заявлении офиса.

Министерство обороны Тайваня в понедельник уточнило, что за предыдущие 24 часа обнаружило 57 китайских самолетов и четыре военно-морских судна, действовавших вокруг острова, в том числе 28 самолетов, залетевших в зону противовоздушной обороны Тайваня.

Некоторые из этих 28 самолетов пересекли срединную линию Тайваньского пролива, неофициальный буфер между двумя сторонами. В числе самолетов были истребители, а два ядерных бомбардировщика пролетели к югу Тайваня.

Напомним, Китай провел аналогичные учения в конце прошлого месяца, при этом Тайвань сообщил, что более 40 китайских самолетов пересекли срединную линию Тайваньского пролива.