Китай снова проводит военные учения вблизи Тайваня

Народно-освободительная армия Китая (НОАК) во вторник проводит учения с боевыми стрельбами близ Тайваня. Об этом сообщает издание Global Times.

Согласно информации, маневры проходят у берегов провинции Фуцзянь в Тайваньском проливе.

В Минобороны Тайваня, в свою очередь, заявили, что тщательно следят за этими маневрами, считают их "частью программы рутинных китайских учений". При этом в ведомстве не исключили, что эти действия могут быть направлены на "расширение тактики Пекина по усилению запугивания в связи с ситуацией в Тайваньском проливе".