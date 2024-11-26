Фьючерсы на кофе в Нью-Йорке выросли до самого высокого уровня с 1997 года на фоне опасений по поводу урожая ведущих производителей. Об этом пишет Bloomberg.

Цены на кофе в этом году повысились из-за серьезных перебоев со снабжением от ключевых производителей – Бразилии и Вьетнама.

Арабика, элитный сорт, предпочитаемый в специальных напитках, в понедельник выросла на 3%. Фьючерсы на арабику выросли на 2,4% – до $3,0935 за фунт. Рост арабики в цене в нынешнем году достиг уже 64% против 40% в сентябре.

Более бюджетный сорт робуста, используемый в растворимых напитках, недавно достиг самого высокого уровня с 1970-х годов.

Возникли опасения, что поставки из Бразилии сократятся после длительной засухи, повредившей кофейные деревья. Это может привести к снижению производства в следующем сезоне.

Цены на кофе взлетели до самого высокого уровня с 1997 года

Давление усиливается возможностью того, что высокие темпы экспорта арабики в этом году могут привести к низким запасам до конца текущего сезона.

Служба иностранных сельскохозяйственных исследований Министерства сельского хозяйства США прогнозирует, что запасы бразильского кофе достигнут всего 1,2 млн мешков к концу текущего сезона в июне, что на 26% меньше, чем в прошлом.