Цена кофе сорта арабика подорожала до максимума с 1972 года

Цена кофе сорта арабика продолжает повышаться на опасениях плохого урожая в Бразилии.

Котировки фьючерсов на арабику выросли более чем на 3% в ходе торгов в Нью-Йорке в среду - до $3,22 за фунт. Это максимальный уровень, по крайней мере, с 1972 года, отмечает Trading Economics.

Министерство сельского хозяйства США прогнозирует, что урожай кофе в Бразилии в 2024/25 сельскохозяйственном году составит 66,4 млн стандартных 60-килограммовых мешков, тогда как ранее ожидалось 69,9 млн мешков. При этом запасы кофе в Бразилии теперь оцениваются в 1,2 млн мешков на конец сельхозгода, что на 26% ниже показателя в предыдущем сезоне.

По данным метеорологической службы Cemaden, текущий сезон в Бразилии является самым засушливым с 1981 года.

Кроме того, сильные дожди в Коста-Рике привели к объявлению чрезвычайного положения в стране и уничтожили около 15% годового урожая кофе в стране, по оценкам исследовательского института ICAFE.

С начала текущего года арабика подорожала примерно на 70% в США, робуста - на 85% в Лондоне.