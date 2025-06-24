Россия ночью запустила по Украине почти сотню дронов

В ночь на 24 июня Россия атаковала Украину 97 ударными дронами. Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

С 22:00 23 июня россияне атаковали 97 "шахедами" и беспилотниками-имитаторами разных типов из направлений: Орел, Миллерово, Курск, Приморско-Ахтарск, Чауда (аннексированный Крым).

По состоянию на 08:00 противовоздушной обороной обезврежено 78 дронов (беспилотников других типов) на востоке, юге и севере страны. 63 – сбиты огневыми средствами поражения; 15 – локационно потеряны/подавлены РЭБ.

Зафиксировано попадание ударных БпЛА в шести локациях.

Так, российские беспилотники нанесли удар по нескольким семьям в Сумском районе. В результате погибли три человека, в том числе 8-летний мальчик. Тело ребенка вытащили из-под завалов разрушенного дома.

«Удар унес жизни людей из разных семей. Все они жили на одной улице. Они легли спать в своих домах. Но российские беспилотники навсегда прервали их сон», - сообщили местные власти.

Еще три человека были извлечены из-под завалов и госпитализированы.