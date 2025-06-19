Последнее обновление: 19.06.2025 13:43

Армия Израиля нанесла удар по неактивному ядерному реактору в Араке

Ночью израильская авиация нанесла удар по десяткам военных целей, включая ядерные объекты в Араке и Натанзе. Об этом сообщает пресс-служба ЦАХАЛ.

В Араке главной целью стал реактор. Как сообщают израильские военные, удар был нанесен в том числе по конструкции уплотнения активной зоны реактора — ключевому элементу при производстве плутония.

Еще одна атака затронула объект, занимавшийся разработкой ядерного оружия в Натанзе. Там находилось специализированное оборудование и проекты, направленные на ускорение ядерной программы Ирана, сообщает ЦАХАЛ.

Кроме того, израильские военные заявили об ударе по военным производственным объектам, включая заводы по производству сырья и компонентов для баллистических ракет и систем ПВО.

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