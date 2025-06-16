Последнее обновление: 16.06.2025 09:11

Армия обороны Израиля нанесла удар по командным центрам сил «Кудс» в Иране

Израиль нанес удары по командным центрам в Иране, принадлежащим силам «Кудс» в составе Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Об этом заявила Армия обороны Израиля в своем официальном Telegram-канале.

«ВВС Израиля нанесли удар по командным центрам, принадлежащим силам "Кудс" КСИР и иранским военным, под четким руководством разведывательного управления Армии обороны Израиля», - говорится в заявлении.

Израильские военные отметили, что в атакованных центрах оперативники «Кудс» готовили террористические атаки против Израиля, используя доверенных лиц иранского режима на Ближнем Востоке.

Ранее израильские военные самолеты нанесли удар по ядерному объекту Фордо в городе Кум. В районе Фордо также произошли подземные толчки магнитудой 2,5 балла.

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