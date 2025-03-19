Россия и Украина провели обмен военными по формуле 175 на 175

Минобороны РФ сообщило об обмене пленными по формуле 175 на 175.
"19 марта 2025 года в результате переговорного процесса <...> возвращены 175 российских военнослужащих. Взамен переданы 175 военнопленных ВСУ", - говорится в сообщении ведомства.
Украине также "в качестве жеста доброй воли" переданы 22 тяжелораненых военнопленных, нуждающихся в срочной медицинской помощи.
Что касается российских военных, то сейчас они находятся в Беларуси, потом их доставят в РФ для "лечения и реабилитации".
При возвращении российских военнослужащих из плена посреднические усилия оказали ОАЭ.
Украина пока об обмене не сообщала.
Ранее такой обмен анонсировался в сообщении Кремля по итогам телефонного разговора Путина и Трампа.