Поиски образа будущего для Владимира Путина идут тяжело

Кремль пока не может придумать образ будущего России, с которым Владимир Путин мог бы пойти на выборы президента в 2018 году, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на людей, близких к администрации президента. Работа идет «бурно» и «сложно», отмечают собеседники.

По их словам, по данной теме прошло более десятка совещаний.

Бывший федеральный чиновник рассказал изданию, что у данной темы сменились несколько кураторов. Сначала, по словам собеседника, за нее отвечал телеведущий Валерий Фадеев, потом директор Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) Константин Костин, а затем директор фонда «Общественное мнение» Александр Ослон.

Собеседник, близкий в Кремлю, связывает затруднения при работе над образом будущего с тем, что Фадеев ушел в Общественную палату, Костин, по словам собеседника, с темой не справился. Ослон проводит социологические исследования по этой теме, уточнил собеседник. Он добавил, что уже найден новый куратор темы.

По словам другого собеседника, близкого к администрации президента, за кампанию в целом отвечает первый замруководителя администрации Сергей Кириенко. Собеседник отметил, что разработка данного вопроса может быть бесконечной. «Мир меняется, меняются обстоятельства: когда все начиналось, был «враждебный Обама», затем появился Трамп. Меняется и внутреннее содержание документов. В какой-то момент это остановится, чтобы все превратить в программу», - приводит издание его слова.

Еще один собеседник, близкий к администрации президента, отметил, что ​образ будущего должен быть готов к концу сентября. По словам другого — к началу кампании в декабре. При этом один из собеседников отметил, что поскольку кампания не началась, вопрос о проблемах с работой над образом будущего «не имеет смысла».