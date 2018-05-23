Путин распорядился создать организацию «Россия — страна возможностей»

Путин подписал указ о создании некоммерческой организации «Россия — страна возможностей». Соответствующий документ размещен на официальном портале публикации правовой информации.

В указе отмечается, что новая организация нужна «в целях создания условий для повышения социальной мобильности, обеспечения личностной и профессиональной самореализации граждан». Учредителем НКО должно стать Управление делами президента, финансовую помощь ей должен оказать бюджет. Кроме того, она будет финансироваться с помощью добровольных взносов и пожертвований.

Руководство организации в соответствии с указом должно назначаться администрацией президента, которая также будет вести надзор за ее деятельностью. Регистрация «России — страны возможностей» будет проведена в течение месяца.

Ранее под названием «Россия — страна возможностей» (РСВ) действовала платформа проектов, также созданная по указу президента. В марте этого года на ВДНХ в Москве прошел ее форум под этим же названием. На сайте форума указано, что платформа была создана «для развития системы прозрачных социальных лифтов, самореализации талантливой молодежи и профессионалов в различных сферах деятельности, а также для поддержки благотворительности и консолидации лучших общественных инициатив». В числе спикеров и организаторов форума были первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко и начальник департамента информационной политики управления президента по общественным проектам Алексей Жарич. 15 марта на форуме побывал и сам Владимир Путин, встретившийся с победителями и финалистами различных проектов.