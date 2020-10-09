Росгвардия и МВД Беларуси заключат соглашение о сотрудничестве

Росгвардия и МВД Беларуси проведут переговоры о заключении соглашения о сотрудничестве.

Об этом говорится в распоряжении правительства России, которое опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации, передает Sputnik.by.

"В соответствии с пунктом три статьи 11 Федерального закона "О международных договорах РФ" принять предложение Росгвардии, согласованное с МИДом России, ФСБ России и МВД России, о проведении переговоров о заключении Соглашения о сотрудничестве между Федеральной службой войск национальной гвардии РФ и Министерством внутренних дел Республики Беларусь", - говорится в документе.

Ранее стало известно, что Росгвардия готова оказать помощь белорусским коллегам после того, как в конце августа Владимир Путин рассказал о договоренности с Лукашенко сформировать резерв из числа российских правоохранителей.

По словам президента РФ, резерв не планировали использовать, пока "экстремистские элементы, прикрываясь политическими лозунгами, не перейдут определенных границ".

Помощь силовиков белорусской стороне так и не понадобилась. Колонна автобусов, а также автомобилей МАЗ и КАМАЗ с российскими военнослужащими покинула приграничную территорию еще в середине сентября.