Nvidia запустила агрегатор провайдеров доступа к своим ИИ-чипам

Американский чипмейкер Nvidia Corp. запустил сервис Nvidia DGX Cloud Lepton для предоставления удаленного доступа к своим ИИ-чипам. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на сообщение компании.

"Nvidia DGX Cloud Lepton соединяет нашу сеть глобальных облачных провайдеров мощностей графических ускорителей с ИИ-разработчиками", - заявил глава Nvidia Дженсен Хуан.

Это комплексная ИИ-платформа, на которой разработчики могут выбирать таких провайдеров для обучения и эксплуатации своих моделей.

"Мы наблюдали множество трений в системе ИИ-разработчиков, будь то исследователи или представители предприятий, в части поиска и получения доступа к вычислительным ресурсам", - сказала вице-президент Nvidia по вопросам DGX Cloud Алексис Бьорлин.

По ее словам, на новой платформе разработчики смогут работать даже с несколькими облачными провайдерами одновременно.

В числе облачных партнеров Nvidia - CoreWeave, Lambda и Crusoe.