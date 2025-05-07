Заказы промпредприятий Германии в марте выросли на 3,6%

Объем заказов промышленных предприятий Германии в марте увеличился на 3,6% по сравнению с предыдущим месяцем. Об этом сообщает Федеральное статистическое агентство страны (Destatis).

В феврале объем заказов не изменился относительно января.

Заказы в сегменте транспортного машиностроения (самолеты, суда, поезда, военный транспорт) в марте увеличились на 13%, в сфере промышленного оборудования - на 5,3%, в автомобильном секторе - на 2,5%. Заказы на электрооборудование подскочили на 14,5%, на фармацевтическую продукцию - на 17,3%.

Заказы на средства производства в марте увеличились на 3,7%, на промежуточные товары - на 2,5%, на потребительские товары - на 8,7%.

Объем внутренних заказов повысился на 2%, зарубежных - на 4,7%. Заказы из стран еврозоны выросли на 8%, из остальных стран - на 2,8%.

Совокупный объем заказов немецких промпредприятий в марте был на 3,8% выше показателя за тот же месяц 2024 года.