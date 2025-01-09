Последнее обновление: 09.01.2025 14:54

В Германии промпроизводство в ноябре выросло на 1,5%

Объем промышленного производства в ФРГ в ноябре 2024 года увеличился на 1,5% по сравнению с предыдущим месяцем. Об этом сообщило статистическое управление страны.

Согласно пересмотренным данным, в октябре промпроизводство уменьшилось на 0,4%, а не на 1%, как было объявлено ранее.

Повышение промпроизводства в ноябре было обусловлено в том числе ростом строительной и энергетической отраслей - на 2,1% и 5,6% соответственно.

Выпуск средств производства увеличился на 1,4%, промежуточных товаров - на 0,5%, потребительских товаров - на 0,9%.

При этом общий объем промпроизводства в Германии в ноябре был на 2,8% ниже, чем годом ранее. Падение показателя в октябре было пересмотрено до 4,2% с объявленных прежде 4,5%.

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