Последнее обновление: 10.03.2025 16:27

Промпроизводство в Германии в январе увеличилось на 2%

Объем промышленного производства в ФРГ в январе 2025 года вырос на 2% по сравнению с февралем текущего года. Об этом сообщило статистическое управление страны.

Согласно пересмотренным данным, в декабре промпроизводство уменьшилось на 1,5%, а не на 2,4%, как было объявлено ранее.

Рост промпроизводства в январе был прежде всего обусловлен увеличением производства автомобилей на 6,4%. Тем временем выпуск металлических изделий упал на 7,7%.

Выпуск средств производства и потребительских товаров вырос на 2,4%, промежуточных товаров - на 3,3%. Объем строительства повысился на 0,4%. Производство энергии снизилось на 0,5%.

В годовом выражении объем промпроизводства в Германии в январе сократился на 1,6%.

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