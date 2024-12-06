Промпроизводство в Германии в октябре сократилось на 1%

Объем промышленного производства в ФРГ в октябре уменьшился на 1% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщило Федеральное статистическое управление страны (Destatis).

Оценка спада промпроизводства в сентябре пересмотрена до 2% с 2,5%.

Снижение промпроизводства в ФРГ в октябре было прежде всего обусловлено сокращением производства энергии на 8,9%. Также негативное влияние оказало уменьшение выпуска в автопроме на 1,9%. Объемы строительства не изменились.

Выпуск средств производства в позапрошлом месяце сократился на 0,4%, потребительских товаров - на 1%. Производство промежуточных товаров выросло на 0,4%.

Промпроизводство в Германии в октябре было на 4,5% ниже, чем годом ранее.