Заказы промпредприятий ФРГ в октябре снизились на 1,5%

Объем заказов промышленных предприятий Германии в октябре сократился на 1,5% по сравнению с предыдущим месяцем. Об этом свидетельствуют данные Федерального статистического агентства страны (Destatis).

В сентябре, согласно пересмотренным данным, заказы промпредприятий Германии выросли на 7,2%, а не на 4,2%, как было объявлено ранее.

В годовом выражении заказы в октябре выросли на 5,7%.

Объем внутренних заказов промпредприятий ФРГ в октябре снизился на 5,3% в помесячном выражении. Зарубежный спрос при этом вырос на 0,8%, в том числе заказы из стран еврозоны упали на 7,6%, а из других государств выросли на 6,3%.

Заказы на промежуточные товары увеличились на 0,9% относительно сентября, на потребительские товары- на 4,2%. Тем временем заказы на капитальные товары упали на 3,6%.