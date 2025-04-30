В Польше протестируют различные модели 4-дневной рабочей недели. Об этом сообщила министр труда и социальной политики Агнешка Дземянович-Бонк.

Министр отметила, что некоторые решения уже проходят тестирование:

«Мэрия во Влоцлавеке ввела принцип ротации сотрудников. Некоторые сотрудники просто приходят как и прежде, в 7:00 или 8:00, некоторые приходят немного позже и остаются немного дольше. Такие примеры есть, также мэрия в Остшешовице, где рабочие часы офиса фактически были продлены, чтобы предоставить жителям еще лучший сервис. А сами сотрудники, конечно, работают по такой ротационной системе», - рассказала Агнешка Дземянович-Бонк.

Она сообщила, что правила набора в пилотную программу будут объявлены до 30 июня. Сам набор состоится после сезона летних отпусков.

Министр заверила, что, несмотря на сокращение рабочего времени, уровень заработной платы останется прежним.

Кроме того, сокращенное рабочее время не будет означать более раннего закрытия больниц, поликлиник или школ, подчеркнула глава Министерства труда и социальной политики.