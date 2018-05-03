Мировой спрос на золото в I квартале 2018 года стал слабейшим с 2008 года - WGC

Спрос на золото в первом квартале 2018 года был минимальным для этого периода за последнее десятилетие, подсчитал Всемирный совет по золоту (World Gold Council, WGC), отмечая, что стагнация цен на драгметалл и ожидания роста процентных ставок заставили инвесторов искать более доходные активы.

Глобальный спрос в январе-марте снизился на 7 процентов к предыдущему году до 973,5 тонны - минимума для этого периода с 2008 года, - на фоне относительной стабильности цен, державшихся в самом узком квартальном диапазоне более чем за десятилетие.

“Безусловно, ограниченность ценового диапазона повлияла на настроения инвесторов”, - сказал глава рыночных исследований WGC Алистер Хьюитт.

Основной спад спроса пришёлся на инвестиционный сегмент, где потребление слитков и монет упало на 15 процентов, а приток металла в биржевые индексные фонды рухнул на две трети в годовом сопоставлении.

Ювелирный спрос снизился на 1 процент. На втором по величине в мире рынке - в Индии - продажи ювелирных изделий упали на 12 процентов ниже 88 тонн.

По словам Хьюитта, слабость рупии привела к подорожанию золота в национальной валюте. “Кроме того, было гораздо меньше благоприятных дней, - сказал он. - В первом квартале прошлого года их было 22, а в первом квартале 2018-го - всего семь. Благоприятные дни важны для свадеб, а свадьбы важны для ювелирного спроса”.

Ювелирный спрос в Китае вырос на 7 процентов до 188 тонн, Хьюитт объяснил это сильными сезонными продажами и улучшением ассортимента. “Он действительно получает поддержку за счёт того, что ювелиры лучше удовлетворяют спрос китайских миллениалов, - сказал он. - Мы видим больше 18-каратных, 22-каратных ювелирных изделий, более качественный дизайн, более качественную продукцию”.

При этом спрос на монеты и слитки в Китае упал на 26 процентов.

Спрос центральных банков вырос на 42 процента, приблизившись к среднеквартальному уровню за последние семь лет. Россия была крупнейшим нетто-покупателем в госсекторе, обеспечив более трети совокупного спроса в этой категории.

Золото в резервы также покупали Турция и Казахстан.

Что касается предложения, добыча золота из недр выросла на 1 процент до 770 тонн. Вкупе с возвращением практики хеджирования производителями, продающими добытый металл вперёд для фиксации цен, это помогло поднять совокупное предложение на 3 процента до 1.063,5 тонны.