Спрос на золото в мире достиг рекордных $100 млрд

Мировой спрос на золото в третьем квартале 2024 года вырос примерно на 5% и достиг рекордных $100 млрд. Об этом сообщает Всемирный совет по вопросам золота (WGC).

В 2024 году золото подорожало более чем на треть. Росту спроса, что привело к увеличению объемов до 1313 тонн, способствовало усиление инвестиционных потоков с Запада, это помогло компенсировать снижение спроса со стороны Азии.

Одной из причин также стал переход Федерального резерва к снижению процентных ставок.

По словам главного рыночного стратега WGC Джона Рида, покупки на непрозрачном внебиржевом рынке становятся все более важным фактором, влияющим на цены.

Золото, которое в среду установило рекорд - около $2790 за унцию, - росло каждый месяц в этом году, за исключением января и июня, когда цены были фиксированными.

С началом цикла снижения ставок WGC ожидает увеличения объемов инвестиций в слитки, а геополитическая неопределенность, особенно в связи с президентскими выборами в США, которые состоятся на следующей неделе, добавляет причин, почему инвесторы стремятся удерживать этот актив.

Инвестиционные потоки были ключевыми для 13% роста золота в третьем квартале, а общий спрос на ETF, слитки и монеты достиг самого высокого уровня.

Закупки центральных банков продолжаются: Польша, Венгрия и Индия были среди крупнейших покупателей, даже несмотря на замедление темпов официальной активности.

При этом спрос на ювелирные изделия упал.