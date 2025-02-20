В Беларуси инвестиции в основной капитал за январь увеличились на 43,5%

В Беларуси в январе 2025 года использовано 3,3 млрд рублей инвестиций в основной капитал.

Согласно данным Белстата, это на 1 млрд рублей, или на 43,5% больше по сравнению с январем 2024 года.

Технологическая структура инвестиций выглядит следующим образом: машины, оборудование, транспортные средства – 43,1%, строительно-монтажные работы – 42,9%, объекты интеллектуальной собственности – 1,1%, прочие работы и затраты – 12,9%.

Что касается форм собственности, то частные инвестиции составили 56,7%, государственные – 35,4%, иностранные – 7,9%.

Доля Минска в общем объеме инвестиций в январе 2025 года составила 19,1%, Минской области – 22,7%, Брестской — 13,6%, Гомельской — 15,6%, Гродненской — 9,9%, Витебской — 8,2%, Могилевской — 10,9%.