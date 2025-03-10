В Беларуси ЖКУ в феврале по сравнению с январем подорожали на 10,5%

В Беларуси цены на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) в феврале 2025 года выросли по сравнению с январем текущего года на 10,5%. Об этом свидетельствуют данные Белстата.

Согласно статистике, за февраль рыба и рыбопродукты стали дороже на 1%, масло и жиры – на 0,8%, молоко и молочные продукты – на 0,4%. При этом мука пшеничная подешевела на 0,9%, овощи – на 1,5%.

Что касается промтоваров, то цены на одежду в феврале 2025 года по сравнению с январем выросли на 1,1%, печатные издания – на 0,7%, лекарственные препараты – на 0,6%, а вот на текстильные изделия снизились на 0,9%, стиральные машины – на 1%.

В феврале 2025 года бытовые услуги стали дороже на 1,4%, медицинские услуги - на 0,9%, туристические услуги – на 0,7%. В то же время услуги воздушного транспорта подешевели на 5,7%.

Как сообщалось, годовой рост на продовольственные товары в феврале 2025 года ускорился до 6,7%, на непродовольственные товары – до 3,4%, услуги – до 6,5%.