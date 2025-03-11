Цены на продтовары в Минске в феврале выросли на 0,7%, с начала года – на 1,3%

Продовольственные товары в Минске в феврале 2025 г. по сравнению с январем 2025 г. подросли на 0,7%, с декабрем 2024 года – на 1,3%.

Как сообщает Главное статистическое управление столицы, в феврале 2025 года по сравнению с февралем 2024 года цены на продтовары увеличились на 6,4%. За январь-февраль текущего года рост цен составил 6,6% к уровню января-февраля 2024 года.

Непродовольственные товары в феврале 2025 года подорожали по сравнению с январем на 0,4%, с начала года - на 1%. Годовой рост в феврале составил 4% (к уровню февраля 2024 года). За январь-февраль 2025 года цены на непродовольственные товары увеличились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 4%.

Цены на услуги в феврале 2025 года выросли по сравнению с январем на 3,6%, с декабрем 2024 года – на 4%. В феврале 2025 года к уровню февраля 2024 года рост цен составил 6,7%. За январь-февраль текущего года цены выросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 6%.