Последнее обновление: 12.08.2024 18:00

США направят на Ближний Восток подводную лодку с управляемыми ракетами

Министр обороны США Ллойд Остин приказал направить подводную лодку с управляемыми ракетами на Ближний Восток, а авианосной ударной группе USS Abraham Lincoln – скорее направляться в этот район. Об этом сообщило Министерство обороны США.

Пресс-секретарь Пентагона Пэт Райдер обнародовал эту информацию после разговора министра обороны США Ллойда Остина с министром обороны Израиля Йоавом Галлантом.

В разговоре Остин подтвердил обязательство США принять все возможные меры для защиты Израиля и отметил усиление позиций и возможностей американских вооруженных сил на Ближнем Востоке.

"Подкрепляя это обязательство, министр Остин приказал авианосной ударной группе USS Abraham Lincoln, оснащенной истребителями F-35C, ускорить ее переброску в зону ответственности Центрального командования в дополнение к возможностям, уже предоставленным авианосной ударной группе USS Theodore Roosevelt", – говорится в заявлении.

Кроме того, министр отдал приказ отправить подводную лодку USS Georgia с управляемыми ракетами в регион ответственности Центрального командования.

США, Египет и Катар сейчас ведут посреднические усилия между Израилем и ХАМАС для достижения соглашения о прекращении огня, предостерегая от эскалации. В четверг они опубликовали совместное заявление, в котором призвали Израиль и ХАМАС возобновить переговоры.

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