США расширяют военное присутствие на Ближнем Востоке

Соединенные Штаты усиливают свое военное присутствие на Ближнем Востоке из-за обострения конфликта между Вашингтоном и Тегераном.

Исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан одобрил отправку десантно-вертолетного корабля "Арлингтон" и зенитно-ракетного комплекса Patriot в регион Центрального командования ВС США. Подобный шаг является ответом на запрос командования о дополнительных силах, поступивший несколькими днями ранее, говорится в заявлении Минобороны США, опубликованном в пятницу, 10 мая.

Вашингтон отказался раскрыть их график прибытия или местоположение, сославшись на соображения безопасности. Минобороны США "продолжает пристально изучать деятельность иранского режима и его вооруженных сил". Соединенные Штаты готовы защищать свои интересы в ближневосточном регионе, отмечается в документе.

6 мая Вашингтон направил в регион авианосную ударную группировку во главе с авианосцем "Авраам Линкольн" и тактическую группу бомбардировщиков. Советник президента Соединенных Штатов по нацбезопасности Джон Болтон подчеркнул, что США "не стремятся к войне с иранским режимом", однако готовы отреагировать на любое нападение Корпуса стражей исламской революции или регулярных войск Ирана.

Конфликт между Тегераном и Вашингтоном обострился после того как Иран отказался от выполнения части обязательств в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), из которого США ранее вышли в одностороннем порядке. Тегеран отвел пяти участникам группы "пять плюс один" 60 дней на защиту нефтяного и банковского секторов страны от санкций США. Евросоюз, Франция, ФРГ и Великобритания отвергли эти требования, а президент Соединенных Штатов Дональд Трамп объявил о введении новых санкций в отношении Ирана. Они направлены против горнодобывающего и сталелитейного секторов экономики Исламской Республики.