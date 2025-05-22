В Беларуси вступил в силу новый порядок совершения нотариальных действий

Постановлением Министерства юстиции № 37 от 30 апреля 2025 г. скорректирована Инструкция о порядке совершения нотариальных действий. Соответствующие изменения внесены в постановление ведомства № 63 от 23 октября 2006 г.

Изменениями, в частности, предусмотрено:

исключение возможности оформления согласия третьих лиц одновременно с удостоверением договора без его нотариального удостоверения;

закрепление дополнительного состава сведений, которые указываются в направляемом удаленно заявлении о выдаче свидетельства о праве на наследство или о выдаче свидетельства о праве собственности на доли в имуществе, нажитом супругами в период брака, в отношении земельного участка;

для выявления волеизъявления участников сделки предоставление нотариусу права по своему усмотрению удалить из помещения, в котором совершается нотариальное действие, сопровождающих лиц;

принятие мер по исключению одновременного удостоверения сделки несколькими нотариусами;

регулирование вопроса об оплате государственной регистрации недвижимости;

определение порядка установления нотариусом при удостоверении договоров (соглашений) с недвижимым имуществом, в отношении которого возникает общая совместная собственность супругов, факта о том, состоит ли приобретатель в браке.

Основные положения постановления вступили в силу 22 мая 2025 г.