Последнее обновление: 24.03.2025 15:05

Нулевую пошлину на ввоз в ЕАЭС латекса для производства ковров продлили

Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) приняла решение о продлении срока действия нулевой ставки ввозной таможенной пошлины в отношении латекса для производства ковров по 31 декабря 2027 года включительно.

Как сообщил торговый блок ЕЭК, этот товар представляет собой водную дисперсию, которая наносится на изнанку ковра и используется для придания каркасности, сопротивляемости на изгиб, закрепления ворса и улучшения эксплуатационных свойств.

"Мера таможенно-тарифного регулирования повышает доступность сырья, а также рентабельность предприятий - производителей ковров и ковровых изделий из стран Евразийского экономического союза, что позволяет создать условия для увеличения доли отечественной продукции на внутреннем рынке", - прокомментировал решение директор Департамента таможенно-тарифного и нетарифного регулирования ЕЭК Ваагн Казарян.

По его словам, потребность в латексе для производства ковров в настоящее время удовлетворяется исключительно за счет импортных поставок.

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