ЕЭК освободила от пошлин отдельные виды товаров для производства трансформаторов

Совет Евразийской экономической комиссии принял решение предоставить тарифную льготу в виде освобождения от уплаты ввозной таможенной пошлины в отношении отдельных видов товаров для производства электротехнической продукции.

Как сообщает ЕЭК, для товаров, классифицируемых кодами 4413 00 000 0 и 8535 90 000 8 ТН ВЭД ЕАЭС, тарифная льгота будет предоставляться при их ввозе в Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Российскую Федерацию по 28 февраля 2026 г. включительно.

Условием предоставления тарифной льготы является наличие подтверждения целевого назначения товаров, выданного уполномоченным органом.

Решение вступает в силу 31 марта 2024 года.