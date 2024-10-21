Совет ЕЭК одобрил обнуление ставки в отношении искусственных вискозных волокон

Совет Евразийской экономической комиссии принял решение об установлении ставки ввозной таможенной пошлины в отношении искусственных вискозных волокон, не подвергнутых кардо-, гребнечесанию или другой подготовке для прядения (код 5504 10 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС), в размере 0% от таможенной стоимости сроком на три года.

«Рассматриваемая продукция используется для изготовления нетканого полотна, которое обладает высокой впитываемостью и воздухопроницаемостью и применяется для производства изделий для гигиены, медицины, косметологии и др. При этом на территории Евразийского экономического союза такие вискозные волокна не производятся, а планы по созданию соответствующих мощностей отсутствуют», – пояснил необходимость принятия решения директор Департамента таможенно-тарифного и нетарифного регулирования ЕЭК Ваагн Казарян.

По его словам, введение меры направлено на восполнение дефицита искусственных вискозных волокон в ЕАЭС, увеличение конкурентоспособности и наращивание доли социально значимой конечной продукции, производимой предприятиями Союза, как на внутреннем, так и на внешнем рынке.

Как сообщает ЕЭК, решение вступит в силу по истечении 10 календарных дней с даты его официального опубликования.

В отношении рассматриваемых товаров установлена ставка ввозной таможенной пошлины ЕТТ ЕАЭС в размере 5%. В соответствии с рядом решений Совета ЕЭК в различные периоды 2013-2023 гг. в отношении вискозных волокон действовала ставка в размере 0% или применялась тарифная льгота.