Nissan впервые протестировал беспилотные автомобили на городских улицах

Один из крупнейших в мире автопроизводителей Nissan Motor впервые протестировал свои беспилотные автомобили в обычном городском трафике на улицах японского города Йокогама, где находится головной офис компании. Об этом сообщает Kyodo News.

К тестированию было привлечено несколько модифицированных минивэнов Nissan Serena, которые с представителями прессы на задних сиденьях проехали 4 километра по улицам города от штаб-квартиры Nissan до расположенного неподалеку развлекательного района на набережной и обратно.

Транспортные средства передвигались по перекресткам, ждали на пешеходных переходах проезда людей, а также маневрировали вокруг припаркованных на улице автомобилей, соблюдая установленный для движения в городе скоростной режим в 40 км/ч.

Для обеспечения точных показаний окружающей обстановки каждый автомобиль был оборудован 29 камерами, а для безопасности сотрудники компании находились в своих салонах, готовые нажать кнопку аварийной остановки в случае возникновения аварийной ситуации.

Автономность транспортного средства оценивалась по шестиуровневой шкале от 0, что означает отсутствие автономности, до 5 - полностью автономное вождение. Протестированные минивэны Nissan соответствуют уровню 2, или частичной автоматизации, при котором автомобиль может самостоятельно рулить и ускоряться, но вмешательство человека в его управление все еще возможно.

Данные, полученные в ходе последних тестов, будут проанализированы специалистами Nissan и учтены в ходе следующих аналогичных тестов на улицах города, которые запланированы в Йокогаме в сентябре и октябре, а через два года, в 2027 году, еще в трех или четырех городах страны.

Также компания планирует к 2027 году разработать беспилотные автомобили 4-го уровня автоматизации, в которых они смогут выполнять практически все задачи, связанные с передвижением по городу.