Ford вложит €4,4 млрд в обремененную долгами немецкую дочернюю компанию

Американский автогигант Ford инвестирует до €4,4 млрд в свою немецкую дочернюю компанию Ford-Werke, которая накопила более 5 миллиардов евро долгов. Об этом пишет Financial Times.

При этом компания отказывается от обязательства покрывать ее убытки, действовавшего с 2006 года. Вице-председатель Ford Джон Лоулер заявил, что концерн не планирует выходить с европейского рынка, но призвал правительства Германии и ЕС ускорить переход на электромобили.

Он признал, что компанию ждут "жесткие решения". По его словам, "переход на электромобили просто не происходит так быстро, как все ожидали".

В ноябре Ford объявил об увольнении 4 тыс. сотрудников в Европе, из которых 2900 - в Германии.

Профсоюз IG Metall резко раскритиковал эти шаги.

"Это очень грязный трюк, чтобы оказать давление на рабочий совет", - заявили в профсоюзе.

Будущее завода Ford в Саарлуе остается неопределенным. Продажа предприятия застопорилась, а IG Metall согласилась на сокращение тысяч рабочих мест.

В прошлом году Ford получил $5 млрд убытков в сегменте электрокаров. Компания не ожидает выхода на безубыточность до конца десятилетия.

Продажи электромобилей в Европе падают после отмены субсидий в Германии и Франции. "Все имеют большое предложение электромобилей на рынке. Это вопрос спроса", - подчеркнул Лоулер.