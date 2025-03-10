Цены на нефть эталонных марок утром в понедельник снижаются

Цены на нефть эталонных марок снижаются утром в понедельник, откатываясь после подъема в пятницу.

Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures составляет $69,92 за баррель, что на 44 цента ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. В пятницу эти контракты выросли в цене на 90 центов (1,3%), до $70,36 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевели на 47 центов (0,70%), до $66,57 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов повысилась на 68 центов (1%), до $67,04 за баррель.

За всю минувшую неделю международный бенчмарк потерял 3,4%, североамериканский - 3,9%. При этом WTI снизилась по итогам седьмой недели подряд, что стало самым длительным спадом с декабря 2023 года.