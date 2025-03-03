Владимир Караник назначен вице-премьером, который будет курировать социальный блок

Лукашенко назначил Владимира Караника заместителем премьер-министра Беларуси, сообщает его пресс-служба.
Согласно информации, Караник будет курировать социальную сферу.
Ранее в разгар пандемии COVID-19 Владимир Караник был министром здравоохранения. Позже в 2020 году его отправили руководить Гродненской областью.
Кроме того, Лукашенко в новый состав правительства назначил:
Константина Бурака - руководителем Аппарата Совета министров;
Артура Карповича - министром антимонопольного регулирования и торговли;
Ивана Кубракова - министром внутренних дел;
Александра Ходжаева - министром здравоохранения;
Максима Рыженкова - министром иностранных дел;
Марата Маркова - министром информации;
Руслана Чернецкого - министром культуры;
Виктора Хренина - министром обороны;
Андрея Иванца - министром образования;
Дмитрия Кийко - министром по налогам и сборам;
Вадима Синявского - министром по чрезвычайным ситуациям;
Сергея Ковальчука - министром спорта и туризма;
Наталию Павлюченко - министром труда и социальной защиты;
Юрия Селиверстова - министром финансов;
Юрия Чеботаря - министром экономики;
Евгения Коваленко - министром юстиции;
Дмитрия Матусевича - председателем Государственного комитета по имуществу;
Константина Молостова - председателем Государственного пограничного комитета;
Владимира Орловского - председателем Государственного таможенного комитета.
Следует отметить, что силовые министры сохранили посты. Между тем в переченье нет назначений по вице-премьерам, курирующим промышленность, строительство, транспорт, АПК и лесную отрасль.