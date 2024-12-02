Последнее обновление: 02.12.2024 16:12

В Беларуси назначены новые руководители трех крупных предприятий

Лукашенко дал согласие на назначение руководителей трех крупных компаний, сообщает его пресс-служба

Согласно информации, Валерий Ковалев займет пост генерального директора ГПО по топливу и газификации "Белтопгаз". До настоящего времени он работал здесь заместителем гендиректора.

Марат Малецкий возглавит ЗАО "Белорусская нефтяная компания". Ранее он занимал пост советника директора по организационным вопросам ООО "Логистик Энерджи".

Андрей Демидовец согласован на пост генерального директора ОАО "Минск Кристалл" - управляющая компания холдинга "МИНСК КРИСТАЛЛ ГРУПП". До настоящего времени он работал в должности гендиректора ОАО "Гомельский ликеро-водочный завод "Радамир".

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