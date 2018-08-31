Последнее обновление: 31.08.2018 14:46

Лукашенко анонсировал перестановки в правительстве из-за пьянства

Лукашенко анонсировал кадровые перестановки, одной из причин которых является пьянство среди высшего руководящего состава.

«Публично хочу сказать о недопустимости пьянства. Мне стыдно было об этом говорить, но многие руководители, которых я отправил недавно (в отставку), за воротник закладывали прилично», - сказал он.

Лукашенко подчеркнул, что не контролирует министров, но призвал их знать меру при употреблении спиртного.

«Пьяница — это не руководитель. Если он сегодня напился до потери пульса, и это через день или каждый день, он назавтра не работник. Он ходит и думает, как бы где опохмелиться», - заявил Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба.

Он рассказал, что продолжит следить за ситуацией после обновления правительства, и пообещал вернуться к некоторым должностным лицам.

«Наряду с неисполнительностью, недисциплинированностью вот этот вариант — пьянство — он вообще неприемлем в руководстве. Я не говорю о том, что все святые и рюмку не должны в руках держать. Я говорю о пьянстве и о пьяницах. Их в руководстве не будет», - подчеркнул Лукашенко.

Сегодня Лукашенко назначил Виктора Каранкевича министром энергетики, а Максима Ермоловича министром финансов.

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