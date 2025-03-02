Минобороны Украины в феврале кодифицировало 100 новых образцов оружия

За февраль 2025 года Министерство обороны Украины кодифицировало более 100 образцов вооружения, большинство из которых произведено в Украине. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Согласно информации, речь идет о беспилотных авиационных комплексах, боеприпасах к ним, системах радиоэлектронной борьбы, средствах РХБЗ, автотехнике, авиационном оборудовании и т.д.

Причем более 90% кодифицированного вооружения - украинского производства.

В прошлом году за аналогичный период было кодифицировано около 60 образцов вооружения и только около трети из них были украинского производства.