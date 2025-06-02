Новые миграционные правила начали действовать в Польше

В Польше 1 июня 2025 года вступили в силу новые положения, которые ужесточают правила доступа иностранцев к польскому рынку труда, университетам и визовой системе. Об этом сообщает RMF FM.

Как подчеркивает польское правительство, это еще один шаг к восстановлению контроля над миграцией и повышению безопасности граждан.

Поправка является частью реализации Миграционной стратегии, принятой Советом министров в октябре 2024 года. Целью новых правил является уменьшение злоупотреблений, повышение прозрачности процедур и усиление надзора за процессами легализации пребывания и трудоустройства иностранцев в Польше.

"Мы внедряем конкретные решения, которые противодействуют использованию миграционной системы вопреки ее назначению. Мы стремимся, чтобы миграция в Польшу была легальной, безопасной и служила интересам государства", – говорится в коммюнике, опубликованном на сайте правительства.

Новые правила призваны положить конец использованию польской визовой системы для обхода закона. Каждый кандидат на обучение в Польше должен будет продемонстрировать знание языка преподавания на уровне не ниже B2. Университеты будут обязаны информировать соответствующее консульство, если студент не сможет учиться. Кроме того, университеты будут обязаны проверить квалификацию кандидата, а Национальное агентство академических обменов (NAWA) подтвердит, сдал ли кандидат экзамен на аттестат зрелости.

"Мы открыты для всех со всего мира, кто хочет учиться в польских университетах, но мы вводим требования, которые не позволят организаторам нелегальной иммиграции воспользоваться этим", – подчеркнул премьер-министр.

Также вводится ограничение на количество иностранцев, принятых на обучение, чтобы устранить так называемых "фиктивных студентов", которые используют университеты лишь как способ обойти визовые процедуры и трудоустроиться.

Также будет ограничен доступ к подаче заявлений на получение разрешений на временное проживание и работу. Новые правила исключают такую возможность для тех, кто имеет визу или вид на жительство, выданный другим государством-членом ЕС, а также для тех, кто получил польскую визу, среди прочего, с целью транзита, участия в культурных или спортивных мероприятиях или обучения.

С 1 июня также изменятся правила доступа иностранцев к рынку труда. Старосты получат возможность создавать перечни профессий и видов работ, для которых не будут выдаваться разрешения на трудоустройство иностранцев.

Большие полномочия получат также воеводские центры занятости, которые раз в полгода должны будут анализировать зарплаты, предлагаемые на местных рынках труда. Усилятся также наказания за нелегальное трудоустройство иностранцев.

Новые правила являются частью более широкого плана по очистке миграционной политики. Польша – как уверяет правительство – остается открытой для иностранцев, но только на четких, прозрачных и справедливых условиях. Миграция должна быть легальной, безопасной и соответствовать реальным потребностям государства и рынка труда.