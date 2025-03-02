Трамп объявил английский официальным языком США

Американский президент Дональд Трамп 1 марта подписал указ, который признает английский официальным языком Соединенных Штатов.

Указ размещен на сайте Белого дома.

"Национально признанный язык лежит в основе единого и сплоченного общества, а Соединенные Штаты укрепляются благодаря гражданам, которые могут свободно обмениваться идеями на одном общем языке", - говорится в нем.

В интересах Америки федеральное правительство должно "определить один - и только один - официальный язык", подчеркивается в указе.

Распоряжение отменило президентский мандат, принятый в 1990-х годах при тогдашнем главе страны Билле Клинтоне и предписывавший агентствам и учреждениям, получающим федеральное финансирование, оказывать помощь лицам, не говорящим на английском языке. Согласно новому документу, агентства смогут решать, в каком объеме предлагать помощь на других языках, кроме английского.

Согласно данным правительства США за 2019 год, почти 68 млн человек в этой стране говорят дома на языке, отличном от английского. Свыше 40 млн из них говорят дома на испанском, напомнило агентство AFP. Кроме того, в ходу - десятки языков коренных американцев. По данным группы ProEnglish, английский признан официальным языком в 32 из 50 штатов США.