Минобороны РФ отчиталось об уничтожении за ночь 22 дронов над четырьмя регионами.

"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 22 украинских беспилотных летательных аппарата", - говорится в краткой утренней сводке.

Ведомство утверждает, что 16 дронов сбито над территорией Орловской области, три - над территорией Брянской области, два - над территорией Рязанской области и один - над территорией аннексированного Крыма.

Пожар начался на предприятии в Рязанской области после падения обломков БПЛА

Как сообщил глава Рязанской области Павел Малков, на территории предприятия в регионе возник пожар в результате падения обломков беспилотников.

"Силами ПВО Минобороны над территорией Рязанской области уничтожены два БПЛА. Из-за падения обломков произошло возгорание на территории одного предприятия", - написал он в своем Telegram-канале.

По предварительной информации, никто не пострадал, оценивается материальный ущерб, добавил Малков.