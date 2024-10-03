Последнее обновление: 03.10.2024 10:58

Подписан закон о ратификации соглашения Беларуси с РФ об электронной подписи

Лукашенко подписал закон "О ратификации Соглашения между Правительством Республики Беларусь и Правительством Российской Федерации о порядке признания электронной подписи (электронной цифровой подписи) в электронном документе при трансграничном электронном взаимодействии", сообщает его пресс-служба.

Договор предусматривает взаимное признание сторонами электронной цифровой подписи в электронных документах, созданных соответственно в Беларуси и России.

К сфере применения соглашения не будут относиться случаи, когда оба участника трансграничного электронного взаимодействия являются государственными органами и субъектами банковских и платежных правоотношений.

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