ЦБ России третий день подряд отменяет торги акциями на Московской бирже

Торги на фондовом рынке на Московской бирже не возобновятся 2 марта по решению ЦБ, следует из сообщения регулятора.

Торги в этой секции не проводятся с понедельника 28 февраля на фоне российского вторжения в Украину и последовавших санкций, передает РБК.

Исключение 2 марта будет сделано только для: секции срочного рынка, за исключением инструментов срочного рынка денежной секции (валютные пары); товарной секции (драгоценные металлы); зеркальных контрактов на фьючерсы на оригинальных площадках в режиме «Закрытие позиций»; режима «Выкуп: Адресные заявки» с расчетами в рублях; секции рынка стандартизированных производных финансовых инструментов (СПФИ); О работа Мосбиржи 3 марта Центробанк пообещал сообщить до 9:00 мск того же дня.