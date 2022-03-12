Последнее обновление: 12.03.2022 17:32

Банк России откладывает запуск фондового рынка в России

Банк России принял решение не возобновлять торги с 14 по 18 марта на Московской бирже в секции фондового рынка.

«Банк России принял решение не возобновлять торги в период с 14 по 18 марта 2022 года на Московской Бирже в секции фондового рынка», - говорится в сообщении регулятора.

Торги на валютном рынке, денежном рынке, рынке репо Московской Биржи будут открываться в 10:00.

«Режим работы Московской Биржи на неделю с 21 по 25 марта 2022 года будет объявлен на официальном сайте Банка России позднее», - сказано в сообщении.

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