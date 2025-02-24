Австралия ввела новые санкции против 70 россиян и 79 предприятий РФ

Австралия вводит новые пакет санкций в отношении российских граждан и организаций. Соответствующее заявление сделала глава МИД страны Пенни Вонг.

"Австралийское правительство ввело санкции против 70 граждан РФ и финансовые ограничения в отношении 79 российских предприятий", - сказала Вонг.

Она отметила, что новый санкционный пакет "стал самым значительным из введенных Австралией с февраля 2022 года".

По ее словам, дополнительные ограничения введены в отношении предприятий и граждан, причастных к углублению военного сотрудничества между Россией и КНДР.

"Помимо того, санкции были введены против организаций оборонного, транспортного и финансового секторов России, и тех граждан, кто распространяет дезинформацию, подрывающую репутацию Украины и ее правительства", - добавила она.

Вонг также сообщила, что наряду с санкциями был введен запрет на поставку в Россию беспилотных летательных аппаратов, их компонентов и любых услуг, связанных с технологиями создания БПЛА.

С марта 2014 года правительство Австралии объявляло о введении антироссийских ограничений более 30 раз. В санкционный перечень Канберры включены свыше 1,2 тыс. граждан и более 300 предприятий РФ и Беларуси. Власти Австралии полностью прекратили торговые отношения с Россией, заморозили активы попавших в черный список лиц и запретили национальным организациям вести дела с подпавшими под санкции компаниями. Рестрикции запрещают экспорт вооружений и полностью закрывают российским банкам доступ к рынкам капитала Австралии. Кроме того, действует полный запрет на экспорт товаров и услуг, предназначенных для использования в разведке и добыче нефти, газа и полезных ископаемых.