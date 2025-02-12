Россия запустила по Украине семь баллистических ракет и более 70 дронов

Россия в ночь на среду нанесла удар семью баллистическими ракетами «Искандер-М»/С-400 по Киеву и Кривому Рогу, а также 123 ударными беспилотниками и дронами-имитаторами. Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

"К отражению воздушного нападения привлекались авиация, зенитные ракетные подразделения, комплексы радиоэлектронной борьбы и мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины", - говорится в сообщении.

Согласно информации, силами ПВО сбито шесть из семи ракет и 71 дрон-камикадзе, 40 дронов-имитаторов не нанесли ущерба.

"По состоянию на 08:30 подтверждено сбитие шести баллистических ракет «Искандер-М» (ЗРК С-400) и 71-го ударного БПЛА типа Shahed (беспилотники других типов) в Харьковской, Полтавской, Сумской, Киевской, Черкасской, Черниговской, Кировоградской, Житомирской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областях", - сообщили Воздушные силы ВСУ.

В результате атаки пострадали Киевская, Днепропетровская (Кривой Рог), Сумская, Полтавская и Черниговская области.

Ранее власти сообщили об одном погибшем и четырех раненых в Киеве.