Главком Швейцарии допустил отправку миротворцев в Украину

Власти Швейцарии "гипотетически" могли бы направить в Украину до 200 миротворцев для поддержания мира в стране после заключения соглашения о прекращении огня. Об этом заявил главнокомандующий швейцарской армии Томас Зюссли в интервью местной газете SonntagsBlick.

"В настоящее время швейцарские солдаты отправляются в Косово или Боснию на шесть месяцев, затем происходит ротация. Подобным образом это может сработать и в Украине, если политики этого захотят", - добавил военный.

При этом Зюссли считает, что Москва продолжит представлять угрозу Европе даже в случае завершения войны в Украине, а пиком для эскалации может стать 2027 год. Поэтому Швейцария, по его словам, будет укреплять оборону и продолжать совместные учения с соседями, но при этом не намерена вступать в НАТО. "Швейцария нейтральна. Точка. Пока мы сохраняем нейтралитет, мы не присоединимся ни к какому альянсу", - резюмировал он.

Швейцария - старейшая нейтральная страна в мире. Она провозгласила "постоянный нейтралитет" в 1815 году, с тех пор ни разу не воевала и не вступала в военные союзы. При этом у страны есть армия примерно в 150 тысяч солдат, часть из которых участвует в миротворческих операциях на Балканах, на Ближнем Востоке, в Корее.