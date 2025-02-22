Польша создаст склады со средствами контрмобильности вблизи Сувалкского коридора

Около Сувалкского коридора будут размещены склады со средствами противодействия мобильности потенциального противника. Об этом заявил заместитель министра обороны Польши Цезарий Томчик, выступая с докладом в польском Сейме.

"Хотя по понятным причинам он не будет охвачен "жесткой инфраструктурой", поблизости будут находиться склады с материалами для возведения укреплений, что позволит быстро отреагировать на любую потенциальную опасность", - сказал он.

Сувалкский коридор - участок территории на северо-востоке Польши, который расположен между Беларусью и Калининградской областью РФ и, по оценке польского Минобороны, является "стратегическим объектом на восточном фланге НАТО".