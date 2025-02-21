Беларусь и РФ продолжают обсуждать объединенный рынок нефти и газа

Вице-премьеры правительств Беларуси и России Виктор Каранкевич и Александр Новак во время встречи 20 февраля обсудили ход работы над формированием объединенного рынка нефти и газа.

Как сообщила пресс-служба российского правительства, стороны обсудили работу по углублению интеграции в рамках Союзного государства, взаимодействие в торгово-экономической и энергетической сфере, а также проекты в электроэнергетике и в сфере мирного атома.

«Россия остается главным торговым партнером Беларуси. На Россию в последние три года стабильно приходится свыше половины внешней торговли товарами Беларуси. Республика – главный торговый партнер России в СНГ и четвертый в мире. Доля Беларуси в российском внешнеторговом обороте – почти 9%. По результатам прошлого года объем торговли между двумя странами, по всей видимости, вновь побьет рекорд. В январе-октябре товарооборот вырос на 6,5%, в свою очередь товарооборот хозяйственной продукции увеличился на 16,1% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года», – сказал Александр Новак, сллова которого цитирует пресс-служба российского правительства.