Последнее обновление: 20.12.2024 18:00

Инвестиции в основной капитал в Минске за 11 месяцев составили 8 млрд рублей

В Минске за январь-ноябрь 2024 года использовано 8001,5 млн рублей инвестиций в основной капитал.

Как сообщает Главное статистическое управление столицы, технологическая структура инвестиций в основной капитал выглядит следующим образом: строительно-монтажные работы - 45,2%, машины, оборудование, транспортные средства - 49,7%, прочие работы и затраты - 5,1%.

Что касается форм собственности, то частные инвестиции составили 41,2%, государственные – 48,1%, иностранные – 10,7%.

Доля столицы в республиканском объеме инвестиций составила 21%.

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